Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток17 сентября 2021 7:41

Медицинский автопарк пополнился в Приморье на 29 санитарных машин «Соболь»

Транспорт получат 11 районных больниц
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обновленный автопарк

Обновленный автопарк

Фото: Александр Щербак

В Приморье обновили транспорт для медиков и санитаров. 29 автомобилей ГАЗ «Соболь» получат 11 районных больниц в Приморье. Ключи вручил Олег Кожемяко, губернатор края.

Новые автомобили будут перевозить амбулаторных больниц из отдаленных пунктов в поликлиники для визита или диспансеризации. «Санитарки» могут возить и медикаменты.

Всего санитары получат 29 автомобилей

Всего санитары получат 29 автомобилей

Фото: Александр Щербак

Всего ключи получили 11 главврачей районных больниц, приобрели технику в рамках госпрограммы модернизации первичного медицинского звена. Ранее Приморье получило еще 42 автомобили, а всего за пять лет получит около 340 санитарных машин.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14