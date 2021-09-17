Медицинский автопарк пополнился в Приморье на 29 санитарных машин «Соболь»

Обновленный автопарк Фото: Александр Щербак

В Приморье обновили транспорт для медиков и санитаров. 29 автомобилей ГАЗ «Соболь» получат 11 районных больниц в Приморье. Ключи вручил Олег Кожемяко, губернатор края.

Новые автомобили будут перевозить амбулаторных больниц из отдаленных пунктов в поликлиники для визита или диспансеризации. «Санитарки» могут возить и медикаменты.

Всего санитары получат 29 автомобилей Фото: Александр Щербак

Всего ключи получили 11 главврачей районных больниц, приобрели технику в рамках госпрограммы модернизации первичного медицинского звена. Ранее Приморье получило еще 42 автомобили, а всего за пять лет получит около 340 санитарных машин.

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