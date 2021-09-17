Правительство Приморья напомнило, как действовать при появлении террористической угрозы

Если угроза обнаружена - скорее вызывайте специалистов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за старта выборов в депутаты Госдумы РФ и Заксобрания Приморья (с 17 по 19 сентября) возможно скопление людей в разных очагах города – избирательных участках. Для профилактики опасных ситуаций и остановки террористической угрозы пресс-служба края напомнила, как вести себя гражданам.

В первую очередь, опасность представляют бесхозные предметы:

Если обнаружена сумка, которая никому не принадлежит, опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить.

Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке председателю избирательной комиссии, а также сотруднику правоохранительных органов.

Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку.

Зафиксируйте время ее обнаружения.

Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки.

Обязательно дождитесь прибытия спецслужб, правоохранительных органов.

Если вы все же обнаружили взрывное устройство – ничего не делайте с подозрительным предметам. Это может вызвать взрывы и жертвы.

Ваши действия при обнаружении бесхозной вещи Фото: Правительство Приморского края

При получении сигнала об эвакуации:

Возьмите необходимые документы.

Без паники, истерик и спешки покиньте помещение.

Окажите помощь в эвакуации пожилым гражданам, детям и инвалидам.

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

При поступлении угрозы по телефону:

Говорите с абонентом спокойно в уважительной форме, не бойтесь запугиваний преступников.

Постарайтесь дословно запомнить разговор или кратко записать его на бумаге.

Во время разговора отметьте пол и примерный возраст звонившего.

Отметьте особенности его речи (темп речи (громкий или тихий), низкий или высокий голос, произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, дефекты речи, акцент, диалект), манера речи (развязная, нецензурная и т.д.).

Обязательно отметьте звуковой фон разговора.

Зафиксируйте точное время звонка и его продолжительность.

Постарайтесь получить ответы на следующие вопросы:

– куда, кому и по какому телефону звонит этот человек;

– какие конкретно требования он (она) выдвигает;

– действует самостоятельно или в роли посредника;

– на каких условиях звонивший откажется от задуманного;

– как и когда с ним можно встретиться;

– кому вы можете или должны сообщить о звонке.

По окончании разговора немедленно сообщите о нем в правоохранительные органы.

В случае, если вы оказались заложником террориста, не провоцируйте его, не нападайте. Не ведите себя вызывающе и не реагируйте на оскорбления и унижения от преступника. Не оскорбляйте в ответ.

Памятка, как избежать травм и летального исхода при взятии в заложники Фото: Правительство Приморского края

При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники.

Жителей информируют в рамках реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027 годы.

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