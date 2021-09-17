Спасателям Приморья передали автомобили с беспилотниками и уникальную лодку

Новую технику получила Краевая поисково-спасательная служба Фото: Правительство Приморского края

Приморские спасатели получили четыре аварийно-спасательных автомобиля и уникальную аэролодку. Техника поможет Краевой поисково-спасательной службе в борьбе с природными и техногенными катастрофами.

По информации пресс-службы правительства Приморья, «Газели» - супер-автомобили с маневренным управлением и беспилотниками. Последние помогут в разведке с воздуха.

Уникальная аэролодка набирает по воде до 120 километров в час, по льду – до 140 км. На борт такая техника вместит до 1,5 тонны груза; за раз лодка может спасти более десяти человек.

- Мировой опыт показывает, что сегодня без использования технических средств невозможно обеспечить полноценную защиту населения от техногенных и природных угроз, - заявил зампред правительства Приморья Дмитрий Мариза.

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