В Уссурийске фигурантом дела стало правое яичко мошонки гражданина

Дело завели еще в 2015 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственному комитету Уссурийска придется еще раз выяснять, при каких условиях потерпевший получил травму мошонки: история началась в 2015, когда жителя ударил в пах сотрудник ППС. Дело дошло до суда, полицейскому инкриминировали нанесения легкого вреда здоровью. Однако недавно дело вернули прокурору и Следкому Уссурийска. Дело в том, что легкий вред стал «закрытой травмой мошонки с гематомой» - часть мошонки хирургически удалили.

По информации сетевого издания «Золотой рог», в 2015 житель Уссурийска обратился в поликлинику с жалобой на боль в мошонке: его ударил сотрудник патрульно-постовой службы, прямо в промежность. Тогда врачи по экспертизе установили «легкий вред» здоровью, но часть яичка удалили. А в 2021 году всплыло заключение:

- На момент на момент поступления в стационар имелась закрытая тупая травма мошонки с обширной гематомой, разрывом правого яичка на 2/3 окружности с размозжением его паренхимы (травма 3-ей степени), - сообщили медики. В яичко вновь «хирургически вмешались».

Суд вернул дело прокурору в связи с новой информацией, но прокуратура попыталась обжаловать решение в Краевом суде Приморья. Тем не менее инстанция согласилась с мнением Уссурийского районного суда и мнением защиты полицейского.

Дело придется вновь рассматривать уссурийскому Следкому: только тогда оно вновь направится в суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14