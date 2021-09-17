Во Владивостоке на УИК обнаружили бюллетени без печатей: в крайизбиркоме объяснили, что нарушения нет

Выборы-2021 Фото: Сергей БАЛАНОВ

На УИК №742 во Владивостоке обнаружили бюллетени без печатей. В краевой избирательной комиссии объяснили, что нарушения нет.

Как объяснил заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников, он и его коллеги внимательно отслеживают все ролики, которые сегодня публикуют кандидаты и их представители. На глаза попался ролик с одного из УИК, где доверенное лицо кандидата жалуется на работу участковой комиссии. Там же обнаруживается целая пачка бюллетеней без печатей с номером УИКа.

По словам Охотникова, члены краевой избирательной комиссии проверили доводы, опубликованные кандидатом в соцсетях, в том числе благодаря видеокамерам, установленным на участке. И пришли к выводам, что автор видео не имеет статуса наблюдателя. А в случае с бюллетенями нарушения нет, поскольку на руки избиратели получали там только правильные бюллетени.

- Нужно обратиться к нормам закона и обнаружить, что заверение избирательных бюллетеней за счет проставления печатей и подписей двух членов комиссии производится для того, чтобы выдать такой бюллетень избирателю. Все избирательные бюллетени, которые на этом участке выдавались, были надлежащим образом защищены. Поэтому о каких-то нарушения с точки зрения участковой комиссии в этой части, наверное, нельзя вести речи, - сказал Роман Охотников.

Напомним, выборы-2021 проходят в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. За это время жители Приморья должны выбрать будущих депутатов Законодательного собрания Приморского края VII созыва и депутатов Государственной думы Совета Федерации России VIII созыва. Кроме того, в некоторых муниципалитетах пройдут выборы локального уровня. Голосование проводится с 8:00 до 20:00 каждый день.