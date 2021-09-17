«Раньше это скрывалось»: приморские главврачи обсудили острые темы за круглым столом

Круглый стол "Всемирный деть безопасности пациентов в 2021 году" Фото: Александр Щербак

Всемирный день безопасности пациентов в 2021 году отмечается сегодня, 17 сентября. Это стало поводом для совещания ведущих главврачей и специалистов медицинских учреждений Приморского края. Главной темой встречи стали вопросы, почему нельзя говорить открыто о врачебных ошибках, как о чем-то неотъемлемом, и почему нет статистики таких ошибок.

По словам министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко, медицина связана с повышенным риском причинения вреда, и людям свойственны ошибки, медицинский персонал не исключение.

«Мы предпринимаем все возможные действия для минимизации рисков. В нашей стране принята в качестве национальной системы практика, которая включает все разделы качества медицинской деятельности, это порядка 15-18 разделов, реализовывая которые можно максимально минимизировать риски. Все наши медорганизации этими разделами занимаются. Кроме того есть Национальный институт качества, который с 2015 года занимается внедрением системы контроля и проводит процедуру добровольной аккредитации медорганизаций. У нас в Приморье уже семь таких аккредитованных больниц, и это предмет нашей гордости», - отметила Худченко.

Татьяна Курлеева Фото: Александр Щербак

Также министр здравоохранения рассказала, что на сегодняшний день 22 медицинские организации края участвуют в менеджменте качества, и еще пять присоединятся к проекту в ближайшее время. С прошлого года на базе Перинатального центра создан региональный центр компетенций в области качества. Он оказывает методическую помощь всем медорганизациям края и активно взаимодействует с западными коллегами из Московского национального института качества.

Главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева рассказала, что на данный момент все медорганизации Приморья провели флешмоб под лозунгом «Приморье за безопасную медицину».

«Помимо этого, мы открыли круглые столы в режиме онлайн для наших пациентов, где в течение часа мы отвечаем на вопросы наших пациентов. Еще у нас поддерживается чат, где мы отслеживаем все случаи, например, падений пациентов, пролежней и т.п. Скажу прямо: раньше мы закрывали глаза, делая вид, что у нас нет таких случаев. Раньше это скрывалось, а сегодня мы все это фиксируем. Сейчас мы не боимся сказать, что такое случается, и самое главное, что из-за таких случаев мы предпринимаем меры, чтобы предотвратить такие ситуации», - добавила Татьяна Курлеева.

Медспециалисты также обратили внимание, что сейчас активно тиражируется памятка для пациента с перечнем вопросов, которые необходимо задать врачу для получения качественной помощи.

Инна Зеленкова Фото: Александр Щербак

«Мы постоянно сталкиваемся с негативными событиями. И по опыту мы уже понимаем, что когда мы не прячем эти ситуации, а начинаем общаться с пациентами, проговаривать, что есть такие отрицательные факторы, негатив уменьшается. Полностью убрать такие события, конечно, невозможно», - добавила Инна Зеленкова, главврач Краевой детской клинической больницы № 1.

После пресс-конференции состоялась торжественная передача 29 моделей ГАЗ «Соболь» в больницы Дальнегорска, Анучино, Кировского, Покровки, Ольги, Партизанска, Пластуна, Пограничного, Спасска-Дальнего, Камня-Рыболова и Славянки. Губернатор Олег Кожемяко передал документы главврачам больниц и пожелал водителям «Соболей» доброго пути. Пополнение автопарка приморских больниц реализуется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.