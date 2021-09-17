На технологии в школах Владивостока будут изучать 3D-моделирование

Школьников ждет погружение в робототехнику и промдизайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Технопарк «Кванториум» Владивостока и пять городских школ договорились о проведении уроков технологии. На базе технопарка, который открылся в приморской столице почти два года назад, дети будут заниматься по современным программам. «Кванториум» имеет все необходимое для робототехники, написания кода, 2D- и 3D- моделирования.

По информации пресс-службы мэрии Владивостока, сейчас важно внедрить «Кванториум» в образовательный процесс:

- Нужно наладить качественное сотрудничество с перспективой развития межпредметных областей, таких как уроки биологии, физики, информатики, - отметила руководитель технопарка Дарья Розина.

На начальном этапе договоры о сотрудничестве подписаны со школами № 17,32,46, лицеем № 41 и гимназией № 2 — это ближайшие к учреждению учебные заведения. В стенах «Кванториума» дети с 5 по 9 классы будут изучать три модуля: хайтек, промдизайнквантум, энерджиквантум. Расписание постараются создать такое, чтобы было удобно и школам, и сотрудникам технопарка. Скорее всего, все занятия будут проходить в конце учебного дня.

Взаимодействие с детским технопарком позволит школьникам развиваться в современных направлениях.

- «Кванториум» дает большое разнообразие детям в выборе профессии и широкий набор полезных навыков. Эти занятия уже сейчас могут повлиять на выбор будущей профессии у пятиклассников, - отметил замдиректора по воспитательной работе школы №17 Кирилл Самойлов.

Отметим, что технопарк открыт для посещения всем желающим для дополнительного образования.

Составить план работы технопарка «Кванториум» таким образом, чтобы здесь могли проходить школьные занятия, поручил глава Владивостока Константин Шестаков.

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