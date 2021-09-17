На Шаморе во Владивостоке утонул мужчина

Фото: Вероника Стахеева

Пляжный отдых закончился смертью для одного из жителей Приморья. 36-летний мужчина пошел купаться на Шаморе (бухта Лазурная), однако уже домой вернуться он не сможет. На место происшествия приехала бригада скорой помощи, но медикам спасти человека не удалось.

На место происшествия выехал следователь. Как сказала корреспонденту полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю, мужчина отдыхал с компанией. Выпивший, он пошел купаться, что и стало причиной его гибели.

Фото: Вероника Стахеева

Фото: Вероника Стахеева

Фото: Вероника Стахеева

Фото: Вероника Стахеева

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