ХК «Адмирал» выиграл в матче со «Северсталью», заработав первую победу в сезоне

Либор Шулак забросил зрелищную шайбу. Фото: Фото – Иван Дякин | Правительство Приморского края

Во Владивостоке состоялся хоккейный матч, в котором сыграли «Адмирал» и «Северсталь». Хозяева выиграли со счетом 4:1 у гостей из Череповца.

Это первая победа в сезоне для клуба. Спортсмены уверенно начали матч, однако, в первом тайме счет так и не открыли. Зато во втором забросили сразу две шайбы.

В третьем тайме «моряки» снова забили гол. Гостям явно такой расклад был не по душе, и они решили активизироваться, забив ответный.

В третьем тайме гости активизировались и забросили одну шайбу в ворота «моряков». Но далее их атаки не увенчались успехом. Точку в противостоянии поставил легионер «моряков» Либор Шулак, забросив зрелищную шайбу.

Совсем скоро, 20 сентября, «Адмирал» примет у себя дома гостей из Челябинской области — магнитогорский «Металлург». Игра начнется в 19:30.

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