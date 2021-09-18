Во Владивостоке появился свой Нескучный сад

Нескучный сад появился на Постышева во владивостоке. Фото: Иван Дякин

В столице Приморья благоустроили еще одно прекрасное место для прогулок. Нескучный сад на улице Постышева теперь оснащен пешеходными дорожками, лавочками, урнами и даже специальными контейнерами, предназначенными для отходов животных.

Фото: Максим Долбнин

Преобразить Нескучный сад получилось благодаря активной позиции местных жителей, которые принимали участие в конкурсе инициативного бюджетирования, который проводила администрация города.

В саду заасфальтировали дорожки, установили урны и лавочки. Фото: Иван Дякин

Преображение территория прогулочной зоны в районе дома № 7а на улице Постышева началось еще в 2018 году. Тогда здесь смонтировали освещение, установили лавочки. В этом году в сквере заасфальтировали пешеходные дорожки и спортивную площадку, установили лавочки и урны, в ближайшее время проведут озеленительные работы, а также смонтируют дополнительные столбы освещения.

Фото: Максим Долбнин

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