Центральную улицу Владивостока перекрыли на время фестиваля

Главную улицу города перекрыли из-за фестиваля "Арсеньев Week" Фото: Дарья НАУМЕЦ

В связи проведением фестиваля "Арсеньев Week" во Владивостоке перекрыли часть Светланской от перекрестка с Алеутской до поворота на Посьетскую. Участок стал пешеходным, здесь оборудовали сцену. Дорогу освободят после 23:00, до этого времени движение автотранспорта и парковка ограничены.

Фестиваль проходит с 13 по 19 сентября, он посвящен грядущему в 2022 году 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева - писателя и исследователя. Организатором мероприятия является Музей истории Дальнего востока имени В. К. Арсеньева.

Дорога на Светланской Фото: Дарья НАУМЕЦ

Праздничная программа фестиваля проходит возле главного корпуса музея на улице Светланская 20. Часть мероприятий проходит бесплатно, а для ветеранов, инвалидов и детей до тех лет бесплатный вход распространяется на всю программу фестиваля. Гости и участники мероприятия могут насладиться выступлениями музыкальных коллективов, сходить на экскурсии и отдохнуть на фудкорте.

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