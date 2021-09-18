"Экипаж был в усмерть пьяный". В массовой аварии в Партизанске пострадали 5 человек и 3 авто

Весь экипаж "Фита" находился в нетрезвом состоянии. Фото: instagram.com/mer_partizanska

В Партизанске в субботу, 18 сентября, произошла массовая авария. Красный "Fit" на полной скорости зацепил мусоровоз и автомобиль "Corolla". Машины вылетели в кювет, от "Фита" почти ничего не осталось. Мусоровоз и "Королла" получили значительные повреждения.

По словам очевидцев, водитель и пассажиры "Фита" находились в нетрезвом состоянии, пострадало сразу 5 человек - 1 женщина и 4 мужчины. Компанию госпитализировали в больницу, все живы, но мужчины находятся в очень тяжелом состоянии, у женщины сломана нога.

- Я ехала в "Королле", от удара нас выкинуло в кювет. Никто не пострадал. отделались испугом и разбитой машиной. Всех, кто был в "Фите" отправили в больницу, они живы. Но они были в усмерть пьяные, - рассказывает попавшая в аварию девушка.

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