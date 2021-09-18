Во второй день голосования все избирательные участки на Дальнем Востоке открылись вовремя

УИК во Владивостоке. Фото: Игорь Новиков

Избирательные участки Дальневосточного федерального округа во второй день голосования начали свою работу в обычном режиме. По итогам первого дня голосования наблюдалась высокая явка.

«Явка по ДФО около 14%. На Чукотке 31%, В Магаданской области 19%, в Еврейской автономной области 22%. Для первого дня голосования в будний день — это высокая явка», — отмечают специалисты.

В Приморье на выборы в Госдуму в первый день пришло 181 274 избирателей, или 12,56%.

Где-то выборы проходят как праздник. Например, в Еврейской автономной области одними из первых свой выбор сделали военнослужащие воинской части № 22459, расположенной в селе Птичник Биробиджанского района. Для голосующих была организована выставка народно-прикладного творчества, а также концертная программа, на которой выступили солисты и творческие коллективы района.

«Решается дальнейшая судьба развития нашего региона и нашего муниципального образования. Объехав ряд избирательных участков, убедился лично, что голосование проходит с соблюдением необходимых санитарных норм», — сказал глава Биробиджанского муниципального района Максим Семенов.

Во второй день голосования на Камчатке двери открыли 187 избирательных участков. Явка в регионе в первый день составила почти 17%. К 20 часам пятницы участие в голосовании приняли 39 638 человек. Активнее всего голосовали жители Пенжинского района, на участки сходили уже 58% избирателей. В Петропавловске-Камчатском проголосовало 12%.

В Бурятии с 8 часов утра во второй день голосования работают все 813 избирательных участков. Явка в первый день голосования по выборам депутатов Госдумы составила в регионе 14,45%.

«Уверен, каких бы политических взглядов мы не придерживались, участие в голосовании — это гражданский долг каждого из нас, проявление наших искренних чувств к Родине и забота о ее будущем», — отметил председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов.

В Хабаровском крае, где помимо выборов депутатов Госдумы проходят довыборы депутата краевой Думы, а также 37 избирательных кампаний в органы местного самоуправления, утром в субботу открылись все 807 избирательных участков. Явка по итогам первого дня составила 11,59%. Голосование проходило без существенных нарушений и жалоб, за процессом следили около тысячи наблюдателей.

Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.