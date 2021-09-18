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Владивосток18 сентября 2021 7:53

COVID-19 в Приморье, ситуация на 18 сентября: еще 220 случаев заражения и 3 смерти

204 приморца выздоровели
Екатерина МАКСИМОВА
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Новые данные по COVID-19

Новые данные по COVID-19

Фото: Сергей БАЛАНОВ

За прошедшие сутки в Приморье зафиксировали 220 пациентов с коронавирусом, 204 приморца победили COVID-19, трое скончались.

Напомним, что с начала пандемии было зарегистрировано 66 334 случая заражения ковидом. Общее число умерших из-за коронавируса 1106 человек. Справиться с болезнью смогли 59 072 человека.

Так же по данным правительства в Приморском крае прививку от коронавируса сделало 407 058 человек.

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