Купальный сезон в Приморье продолжается на зависть другим регионам

Аншлаг в бухте Федорова Фото: Милана СОКОЛ

В этом году Приморью обещали короткий бархатный сезон. Однако вышло иначе, погода осталась благосклонна к приморцам. Купальный сезон продолжается, и пляжи города полны отдыхающих. Жители города не упускают возможность насладиться последними теплыми деньками.

Сегодня температура моря во Владивостоке - 21,7°C. Такая вода является прохладной и бодрящей, но для многих людей достаточно комфортна для купания.

Погода радует жителей города. Можно купаться, пока не пришла настоящая осень Фото: Милана СОКОЛ

Причем, многие даже не пытаются куда-то ехать. Полно отдыхающих сегодня даже в бухте Федорова, а это почти центр Владивостока. И это правильно, потому что на следующей неделе ожидается ухудшение погоды, сопровождаемое сильными дождями. Но пока светит солнце, можно купаться.

Приморцам повезло с погодой на этих выходных Фото: Милана СОКОЛ

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