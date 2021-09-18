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Владивосток18 сентября 2021 11:12

Самый большой роддом Владивостока вышел в прямой эфир

Трансляция собрала более 1000 просмотров за 24 часа после окончания эфира
Источник:kp.ru
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В рамках проекта «Всемирный день безопасности пациентов» врачи родильного дома №3 отвечали в прямом эфире на вопросы. Фото предоставлено роддомом

В рамках проекта «Всемирный день безопасности пациентов» врачи родильного дома №3 отвечали в прямом эфире на вопросы. Фото предоставлено роддомом

Владивостокский родильный дом №3 продолжает в прямых эфирах в социальных сетях отвечать на вопросы населения. В рамках проекта «Всемирный день безопасности пациентов» прошел флешмоб и онлайн-встреча с участием заведующих отделений ВКРД №3.

Почти 70 человек смотрели прямой эфир, было очень большое количество вопросов (а за 24 часа уже после окончания эфира у видео более 1000 просмотров), главные вопросы встречи – как работает родильный дом, как проходят роды и как обеспечивается безопасность рожениц и младенцев.

Главный врач Владивостокского клинического родильного дома №3 Светлана Сагайдачная поприветствовала всех участников эфира, рассказала о работе роддома, об оказании высокотехнологичной медицинской помощи, об условиях пребывания в родильном доме, подчеркнула, что в учреждении продолжает действовать масочный режим и меры безопасности соблюдаются в соотвествии с эпидемиологическим режимом.

После окончания эфира видео собрало более 1000 просмотров. Фото предоставлено роддомом

После окончания эфира видео собрало более 1000 просмотров. Фото предоставлено роддомом

Елена Витальевна Кравченко заместитель главного врача по лечебной работе рассказала, что помощь оказывают всем женщинам поступающим в наш родильный дом, о партнерских родах, о соблюдений всех мер безопасности пациентов. ВКРД №3 регулярно проводит онлайн встречи с участием врачей Владивостокского клинического родильного дома №3 в своем Инстаграм-аккаунте, где так же можно посмотреть сохраненные эфиры и анонсы будущих онлайн встреч.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14