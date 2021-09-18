Самый большой роддом Владивостока вышел в прямой эфир

В рамках проекта «Всемирный день безопасности пациентов» врачи родильного дома №3 отвечали в прямом эфире на вопросы. Фото предоставлено роддомом

Владивостокский родильный дом №3 продолжает в прямых эфирах в социальных сетях отвечать на вопросы населения. В рамках проекта «Всемирный день безопасности пациентов» прошел флешмоб и онлайн-встреча с участием заведующих отделений ВКРД №3.

Почти 70 человек смотрели прямой эфир, было очень большое количество вопросов (а за 24 часа уже после окончания эфира у видео более 1000 просмотров), главные вопросы встречи – как работает родильный дом, как проходят роды и как обеспечивается безопасность рожениц и младенцев.

Главный врач Владивостокского клинического родильного дома №3 Светлана Сагайдачная поприветствовала всех участников эфира, рассказала о работе роддома, об оказании высокотехнологичной медицинской помощи, об условиях пребывания в родильном доме, подчеркнула, что в учреждении продолжает действовать масочный режим и меры безопасности соблюдаются в соотвествии с эпидемиологическим режимом.

После окончания эфира видео собрало более 1000 просмотров. Фото предоставлено роддомом

Елена Витальевна Кравченко заместитель главного врача по лечебной работе рассказала, что помощь оказывают всем женщинам поступающим в наш родильный дом, о партнерских родах, о соблюдений всех мер безопасности пациентов. ВКРД №3 регулярно проводит онлайн встречи с участием врачей Владивостокского клинического родильного дома №3 в своем Инстаграм-аккаунте, где так же можно посмотреть сохраненные эфиры и анонсы будущих онлайн встреч.

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