День тигра во Владивостоке 25 и 26 сентября 2021: план мероприятий, выходные в черно-оранжевую полоску

Празднование в честь самой крупной северной дикой кошки мира продлится два дня Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Празднование Дня тигра пройдет во Владивостоке 25 и 26 сентября 2021 года. А вернее день будет не один, а два. Карнавальное шествие в этом году отменили в связи с пандемией, но для жителей и гостей города будут работать развлекательные площадки. Окунуться в "тигриную атмосферу" можно будет на набережной Спортивной гавани, в парке Минного городка и даже в международном аэропорту.

25 сентября на амфитеатре набережной Спортивной гавани пройдут церемонии награждения различных творческих конкурсов. Для гостей мероприятия будет предоставлен большой выбор, чем себя занять. Нарисовать "тигриные" принты, попробовать сделать воздушного змея, пройти мастер-класс "Снимись в кино!", отправить родным и близким тематические открытки - вот, что можно будет сделать в первый день праздника. И это только малая часть.

26 сентября праздник в городе наберет свои обороты. Площадки начнут свои работы с 10 утра. В Пушкинском сквере люди смогут посмотреть выступления стендап-комиков, насладиться фотовыставкой местных фотографов и послушать музыкантов. На стадионе "Динамо" пройдет борьба за кубок по баскетболу 3х3, а парк Минного городка примет массовый дог-фестиваль. В этот день празднование будет проходить и в аэропорту города, в программе запланирован танцевальный флешмоб, викторина и конкурс рисунков на асфальте.

Примерный перечень площадок в «тигриные» выходные, 25 и 26 сентября, во Владивостоке (организаторы обещают оповещать о возможных изменениях в программе).

Суббота, 25 сентября:

12:00-14:00 – набережная Спортивной гавани (амфитеатр): церемонии награждения победителей конкурсов «Береги природу» (чтецы), «Хозяин Уссурийской тайги» (рисунки), «Экомода» (изделия из бросового материала) и «Покажи тигра» (фотоконкурс);

13:00-17:00 – набережная Спортивной гавани (нижняя площадка амфитеатра): мастер-классы «Квиз, плиз!», «Тигриные принты», «Снимись в кино», «Воздушные змеи». Локация Почты России – «Тигриная почта».

В течение дня – улица Адмирала Фокина, таежный фестиваль «Сделано в Приморье. Осенние истории» (до 3 октября): истории о таежных дарах, амурском тигре и лесные легенды; таежные блюда от участников фуд-корта VladiFoodStreet.

Воскресенье, 26 сентября:

10:00-16:00 – площадка KFC-ARENA (Пограничная, 1): Кубок Приморского края по баскетболу 3х3;

12:00-16:00 – Адмиральский сквер: презентация природоохранных организаций Дальнего Востока, осуществляющих свою деятельность в ареале тигра;

12:00 – парк Минного городка (учебно-дрессировочная площадка МСКЦ «Фаворит»): старт ежегодного открытого осеннего дог-фестиваля для всех желающих владельцев собак и их питомцев. В программе: конкурс «Найди своего Тигренка», собачьи бега «Быстрее ветра», соревнования по скоростной апортировке и аджилити, танцевальный конкурс с элементами трюковой дрессировки (вход для зрителей свободный);

12:00-16:00 – локация напротив СК «Олимпиец» (Батарейная, 2): состязания по каратэ, армреслингу, шахматам и экстремальным видам спорта, «Веселые старты», «Спидкубинг», запуски воздушных змеев;

17:00-20:00 – Пушкинский сквер: выступления стендап-комиков, музыкальный «Квартирник», выставка «Фотосушка»;

В течение дня – международный аэропорт Владивосток: танцевальный флешмоб, аквагрим, конкурс рисунков на асфальте, лотерея и викторина для пассажиров, вручение подарков участникам празднования.

В течение дня – улица Адмирала Фокина, таежный фестиваль «Сделано в Приморье. Осенние истории» (до 3 октября): истории о таежных дарах, амурском тигре и лесные легенды; таежные блюда от участников фуд-корта VladiFoodStreet.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14