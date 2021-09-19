Миллиардер из Владивостока поделился секретами своего бизнеса

Дмитрий Алексеев. Фото: предоставлено Центром «Мой бизнес»

Президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев встретился во Владивостоке с начинающими предпринимателями. Отвечая на вопрос о личных принципах, Дмитрий Алексеев отметил, что смотрит на предпринимательство как на созидание. Посредством своего дела бизнесмены творчески реализуют собственные проекты — и чем больше они создает полезных для общества вещей, тем большую прибыль от этого получают.

Важное место в текущем графике Дмитрия Алексеева занимает деятельность по оптимизации менеджмента на своем предприятии: «Пытаюсь следить за тем, чтобы в структуре компании не было вещей, за которые никто не отвечает».

Один из главных вопросов, который волнует начинающих предпринимателей — как масштабировать свой бизнес по примеру компании DNS. Дмитрий Алексеев отметил, что розничная торговля, в которой он работает, более расположена к масштабированию, чем бизнес с какими-то уникальными особенностями. Последний хорошо масштабируется, если предприниматель обеспечит должную защиту этих особенностей, в том числе сможет сохранить их в условиях долгосрочной конкуренции.

«Не весь бизнес масштабируется. Необходимо, чтобы эффект от увеличения масштаба превосходил издержки от него. Также возникают трудности с корректной передачей информации на уровне менеджмента, когда у подчиненных появляются свои подчиненные», — отметил Дмитрий Алексеев.

Также предприниматель обратил внимание на разницу между идеей и видением решения проблемы: «Не считаю идею чем-то ценным — они витают в воздухе. Куда важнее видение, когда предприниматель понимает проблему и видит пути ее решения».

На вопрос о дальнейших планах компании бизнесмен отметил поиск возможностей для выхода на зарубежные рынки и улучшение качества жизни в регионах присутствия.

Молодые предприниматели. Фото: предоставлено Центром «Мой бизнес»

Встреча с президентом группы компаний DNS состоялась в рамках программы «Бизнес-наставничество. Перезагрузка». Это одно из финальных мероприятий образовательного блока программы бизнес-наставничества. Более 200 молодых предпринимателей уже прошли комплекс онлайн-семинаров и личных встреч с наставниками, на которых им помогли прокачать их бизнес-идеи. Напомним, что впервые проект «Бизнес-наставничество» был проведен в Приморском крае в 2020 году. В результате серьезного отбора в качестве учеников выступили 158 приморских предпринимателей – начинающих и уже получивших опыт в конкурентной пучине бизнеса.