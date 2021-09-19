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Владивосток19 сентября 2021 3:20

Во Владивостоке временно ограничено движение по Золотому мосту

Одна полоса в сторону Чуркина стала полностью недоступна для движения
София МИХАЙЛОВА
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На дороге выставлены специальные знаки.

На дороге выставлены специальные знаки.

Фото: Милана СОКОЛ

Движение по Золотому мосту во Владивостоке частично ограничено. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

Дорожные рабочие перекрыли одну полосу движения для очередного ремонта полотна. На сегодняшний день специалисты уже полностью сняли покрытие с крайней правой полосы в сторону района Чуркин. На дороге выставлены соответствующие знаки.

К слову, воскресным утром на мосту уже успело произойти небольшое ДТП. Участники аварии заняли крайнюю левую полосу движения. Повреждения у автомобилей минимальные.

ДТП на Золотом мосту.

ДТП на Золотом мосту.

Фото: Милана СОКОЛ

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