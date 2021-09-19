Оперативная информация по заболеваемости Covid-19 в Приморье на 19 сентября

Фото: Укладов Олег.

За прошедшие сутки в Приморском крае количество заболевших коронавирусом увеличилось на 217 человек. Об этом сообщает Правительство региона.

По имеющимся данным, побороть болезнь смогли 240 приморцев. К сожалению, спрвиться с недугом не удалось трем жителям края. Всего за время властвования пандемии скончались 1 109 человек. Заразились же болезнью 66 551 приморец.

Кстати, прививки получили уже 407 339 жителей края.

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