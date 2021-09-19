Избирком Приморья подвела итоги второго дня голосования во Владивостоке

Фото: Золото Олег.

Общее число проголосовавших только во Владивостоке – более 67 тысяч человеке. Такие данные предоставила краевая избирательная комиссия, сообщает пресс-служба администрации города.

По имеющимся данным, в дальневосточной столице 263 стационарных избирательных участка, из них восемь – временные и 159 – на судах.

Напомним, что выборы проходят с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00 часов, и сегодня последний день, когда жители Приморья смогут отдать свой голос. При себе необходимо иметь паспорт.

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