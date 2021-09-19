«Вылетел из окна девятиэтажки»: в Приморье разыскивают местного жителя

Фото: Рогоза Александр.

Весьма необычный случай произошел накануне в Большом Камне. Из окна жилого дома вылетел мобильный телефон. Теперь в социальных сетях ищут владельца смартфона. Подробности – в материале «Комсомолки».

Все произошло в районе улицы Карла Маркса. Как рассказала девушка, из окна девятиэтажного дома вылетел смартфон. Жительница Приморья телефон подобрала и стала терпеливо ждать, когда же владелец вернется за своим гаджетом.

- Ждали хозяина, но никто не вышел. Верну хозяину, - написала девушка обращение в местный паблик в «Инстаграм». Там же она оставила и свои контактные данные.

Выпавший из окна телефон. Фото: instagram.com/bkamen_news.

В социальных сетях после публикации фотографии разбитого «летчика» появились самые разные варианты развития событий. Кто-то предположил, что телефон вылетел в окно, дабы жена не смогла прочитать что-то, о чем знать ей не нужно. Еще одна из версий - ребенок, играясь, выбросил смартфон из окна, а родители теперь ищут.

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