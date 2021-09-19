Во Владивостоке и Артеме пройдут массовые отключения воды

Фото: Маковеева Светлана.

Уже на следующей неделе в дальневосточной столице и в соседнем городе Артем пройдут массовые отключения холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал».

Так, по данным ведомства, в среду, 22 сентября, специалисты отключат воду в следующих домах города Артема:

ул. 2-я Рабочая, д.70-148 ул. Керченская, д. 3, 4 пер. 2-й Керченский ул. Севская пер. 1-й Севский пер. 2-й Севский ООО «Рыбный день»

В связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе по ул. 2-Рабочая район д.78-88 местные жители останутся без воды с 08:00 часов утра до 20:00 часов вечера включительно.

Владивостокцев в этот же день тоже ждут отключения по следующим адресам:

Буковая, 1, 3. Бурачка, 4-10, 11-17а. Воронежская, 15, 17, 19. Вязовая. Гульбиновича, 4, 16-24, 29-31, 32. Запорожская. Зои Космодемьянской, 16. Интернациональная, 57-71а. Калинина, 111, 113. Каштановая. Кизиловая. Кипарисовая. Могилевская. Надибаидзе, 17, 19. Окатовая, 2-20, 7-21, 28, 35-39, 46, 48. Олега Кошевого, 25-33. Пихтовая, 5а, 7, 12, 12а. Поселковый пер. 6, 11, 16, 18. Поселковая 1-я. Поселковая 2-я. Поселковая 3-я. Тамбовская. Терешковой, 1-27, 10-26а. Фастовская, 2, 2а, 2в, 7-33, 10-14, 20. Харьковская, 1-11, 10, 30-36а, 33-49, 57а. Черемуховая, 8-32, 11-15.

В данном случае причина отключения воды – плановые ремонтные работы. Специалисты перекроют воду в 09:00 часов утра 22 сентября до 22:00 часов вечера включительно.

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