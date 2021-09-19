Синоптики озвучили предполагаемую дату начала длительного дождя в Приморье

Фото: Макеев Иван.

Очередные выходные сентября подарили приморцам теплую погоду и даже возможность еще раз искупаться в море. Однако уже на следующей неделе обстановка в регионе изменится. По данным синоптиков, в ночь на вторник в некоторых районах Приморья пройдут дожди.

Так, согласно данным «Примгидромета», дожди обрушатся сначала на южную часть региона. Уже днем, во вторник, осадки распространятся и на остальные районы края. На юге, при этом, дожди станут только интенсивнее.

В последующие сутки осадки не прекратятся, во многих районах наоборот – лишь усилятся. По данным метеорологов, больше всего осадков выпадет на юго-востоке и востоке края. Дождь будет сопровождаться сильным ветром со скоростью 15 – 20 м/с, на южном побережье до 25 м/с. Температура воздуха ночью в этот период повысится, а днем понизится на 1 - 4 градуса.

Отмечается и возможный подъем уровня воды в реках на 0,2 – 0,8 метр. На малых реках и водотоках в южных и восточных районах края, а также в верховьях рек бассейна Уссури в центральных районах, возможны резкие подъемы воды до 1,3 метра. Из-за засушливого лета затоплений и разливов не ожидается.

Во Владивостоке в понедельник, 20 сентября, будет облачно, но пока без осадков. Во вторник – дожди и сильный ветер. В среду дождливая погода тоже сохранится, а вот ветер немного утихнет.

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