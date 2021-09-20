Пьяный приморец за один день совершил изнасилование, разбой и угнал машину

Все преступления нетрезвые житель совершил за день Фото: Андрей АБРАМОВ

Следственный комитет Приморья завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в разбое, изнасиловании, угоне транспорта.

Как сообщили в ведомстве, в середине июля 2021 года обвиняемый, будучи пьяным, напал на хозяйку дачного участка. Он ворвался в баню женщины и, придушив потерпевшую веревкой, изнасиловал и потребовал пин-код банковской карты. Ее он открыто похитил ранее, как и сотовый телефон. Затем мужчина скрылся на автомобиле женщины. По информации следствия, также он похитил деньги с карты женщины в размере 5 тысяч рублей.

Фигурант окажется на скамье подсудимых. Следствие собрало уже достаточную базу: мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой убийством), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14