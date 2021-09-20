Подростки второй день гуляют по стройке Владивостока, выкидывая с крыши кирпичи и плитку

В комментариях приравнивают подростков-альпинистов к вандалам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке на стройплощадке на Дальпрессе второй день гуляют подростки – видео стремительно облетело социальные сети. На кадрах очевидцев дети поднимаются по бетонным и железным балкам, забираются на высоту и скидывают стройматериалы.

- Стройка на дальпрессе. Второй день группа подростков от 3 до 14 лет, - подписали видео авторы.

Более того, очевидцы сообщили, что на просьбы и приказы прекратить вандализм дети закидали их камнями. Неравнодушные сообщили в полицию: но и службы порядка, по словам авторов, не приехали.

Приморцы бурно обсуждают ситуацию в комментариях. Кто-то осуждает «любителей ультранасилия», называя вандалами, кто-то – говорит о безопасности детей и нужде сообщить в органы опеки. Другие призывают не переживать, ведь и «раньше по стройкам лазали».

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