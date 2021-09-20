Кузов разорвало. Серьезная авария спровоцировала затор при выезде из Владивостока

Серьезное ДТП на низководном мосту. Фото: принтскрин видео.

Авария с участием Nissan Elgrand случилась на низководном мосту во Владивостоке. Водитель микроавтобуса по какой-то причине не справился с управлением и протаранил леерные ограждения. От удара автомобиль искорежило до неузнаваемости, информация о пострадавших выясняется.

ДТП произошло при движении по низководному мосту в сторону Надеждинска. Из-за происшествия быстро собралась внушительная пробка. Подробности предстоит выяснить полиции.

Напомним, в понедельник утром во Владивостоке также произошло серьезное ДТП с участием автобуса. Маршрутка перевернулась в районе Магнитогорской, вылетев на тротуар. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. К счастью, обошлось без пострадавших.

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