В Зазеркалье: Владивосток открылся жителям с неожиданной стороны

Фото: primfrog77

Кадры приморского фотографа взбудоражили жителей Владивостока. Из-за фонтана на центральной площади урбанистический пейзаж отразился на водной глади. Вид на церковь и главные здания центра города будто «выныривают из Зазеркалья», как пишут в социальных сетях.

«Россия-матушка», - подписал автор снимков, призвав жителей голосовать и не быть аполитичными.

Фото: primfrog77

В комментариях фотографии бурно комментируют, жители называют фото «чистыми» и «сказочными».

Фото: primfrog77

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