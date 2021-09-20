У приморцев остался один день, чтобы выиграть квартиры и машины за вакцинацию

На кону - 2 квартиры и 5 машин Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы участвовать в розыгрыше призов за вакцинацию (на кону – 2 квартиры и пять машин) у жителей Приморья остался один день. Привиться нужно было до 15 сентября любой вакциной от коронавирусной инфекции, чтобы пройти в жеребьевку. В понедельник, 20 сентября – заключительный день приема регистрационных заявок. Время закончится в 23:59.

Напомним, участвовать могут только постоянно проживающие на территории Приморья. На жеребьевку можно зарегистрироваться на Региональном портале госуслуг.

- Розыгрыш квартир и машин среди привившихся от коронавируса приморцев пройдет 25 сентября в прямом эфире телеканала “ОТВ-Прим”. На кону – сертификаты на две квартиры и пять машин, номиналами 3,8 миллиона рублей и 1 миллион рублей соответственно», – сообщили в пресс-службе правительства края.

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