В Приморье энергетики проводят усиленные рейды по выявлению неучтенного потребления электроэнергии

Приморские электрические сети, филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» проводят рейды на территории Приморского края по выявлению неучтённого потребления электроэнергии. В ходе рейдов с привлечением дополнительного персонала, специалисты компании выявили факты неучтённого потребления электроэнергии общим количеством 136 496 кВт/ч.

Рейдовые мероприятия, в которых принимает участие персонал из других структурных подразделений филиала, а также служба экономической безопасности и служба учёта и контроля качества электроэнергии, уже прошли в Уссурийском, Партизанском и Шкотовском районах Приморья. Это дополнительная мера по снижению потерь в электрических сетях. Такая практика применяется в компании несколько лет и уже доказала свою эффективность.

Как отмечают специалисты филиала, самым распространённым способом хищения электричества в обход счётчика стала прокладка дополнительной проводки и установка скрытой розетки. Среди способов несанкционированного потребления электроэнергии встречается и самовольное подключение к электросетям, а также срыв пломбы с измерительного комплекса с сознательным вмешательством в работу прибора учёта.

По всем выявленным случаям энергетики составляют акты о неучтённом потреблении электрической энергии. Нарушитель в полном объеме обязан компенсировать финансовые затраты на электроэнергию за весь период неучтенного потребления. Чаще всего неучтенное потребление электроэнергии выявляется в частных домовладениях.

Стоит отметить, что среди проблемных районов по количеству потерь остаются Партизанский, Октябрьский, Михайловский районы и Уссурийский ГО.

Справка:

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 58 983 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 720 подстанций (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 028 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.