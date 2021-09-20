Уникальную японскую рыбу запечатлели в бухте Приморья

Фото: pogoda_25_region

Летучую рыбу поймал приморец у Гвоздево в Хасанском районе. Фото бурно обсуждают в социальных сетях: приморцы отмечают, что рыба все чаще появляется в водах края.

- Вот такой экземпляр поймал, - подписано фото.

В комментариях рыбе удивились и отметили, что приморцы встречали такую же в бухтах Русского острова, в заливе Посьета. Обычно летучая рыба семейства сарганообразных посещает регион только в теплые времена года, гораздо чаще их можно обнаружить в акватории Японского моря ближе к Хоккайдо. Как раз таки в Японии летучую и добывают в промысловых масштабах, тогда как для Приморья она – редкий гость.

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