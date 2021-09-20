МФЦ и скейт-парк появятся на острове Попова во Владивостоке

Благоустройству подлежит и остров Рейнеке Фото: Администрация Владивостока

Мэрия Владивостока обратится в правительство Приморья, чтобы оборудовать на острове Попова регулярный прием горожан в МФЦ. Здание, где будет новый офис, уже найдено. Осталось направить документы в МФЦ, сообщили в пресс-службе администрации.

С просьбой построить центр государственных и муниципальных услуг обратились к мэру Константину Шестакову сами жители. Во время визита Шестаков также сообщил о планах построить скейт-парк и оборудовать пирсы.

- По инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко в регионе запущен проект по созданию 50 скейт-парков. И, так как эта идея очень понравилась юным жителям острова, мы хотели бы включить эту островную территорию в реализацию проекта, - заявил Шестаков.

Глава города добавил, что в мэрии прорабатывают и план по строительству катка на острове: он будет открыт в зимнее время. Учтены и пожелания родителей, которые просили обновить школу: появятся новые компьютеры в кабинете информатики. Уже сейчас в местном учреждении провели ремонт, заменили окна, привели в порядок туалеты.

В следующем году начнется строительство вокзала прибрежных сообщений, новый пирс уже проектируется.

- С рабочим визитом глава Владивостока посетил и остров Рейнеке. Болевая точка этой островной территории – несвоевременный вывоз мусора. По поручению Константина Шестакова в ближайшее время здесь оборудуют контейнерную площадку, - сообщили в пресс-службе.

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