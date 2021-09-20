Гольф-поля по планам корейских архитекторов построят в Приморье

Поля гольф-курорта рассчитаны на 36 лунок Фото: Правительство Приморского края

Несколько компаний совместно с АО «Корпорация развития Приморского края» запустили масштабную стройку гольф-курорта международного уровня. Луга, выстриженные с точностью до миллиметра, появятся в бухте Муравьиной: будет 36 лунок и 7,5 километров маршрута.

Масштабный проект появится на территории игорной зоны «Приморье». Инвестиционный гольф-курорт планируют запустить в 2023 году, а комплексный кластер туризма (со школами, детсадами, жильем) появится в крае в игорной зоне к 2028 году.

- Поле спроектировано корейскими архитекторами, проект переработан под российские нормы. Общая протяженность гольф-маршрута составит около 7,5 километров. Общий объем инвестиций в строительство гольф-полей – около 1,1 миллиарда рублей, - сообщила глава АО «КРПК» Ольга Сун-жаю.

Проект одобрил и глава минспорта Приморья Жан Кузнецов: он отметил, что проект привлечет граждан в активный отдых.

В 2020 году губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил незадействованные территории «прикрепить» к игорной зоне «Приморье» - так она стала большим туркластером для семейного отдыха без азартных игр.

Первой компанией, ведущей проект, стало ООО «Владивосток и гольф резорт» - она планирует на дороге Владивосток-Находка создание гольф-поля, отелей на 400 номеров, парка аттракционов – всего 250 гектаров.

Бенефициаром компании стала Family Gold из Южной Кореи: специалисты закончили архитектурный проект.

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