МТС подружились с Xiaomi

Теперь в салонах Xiaomi Mi Store во Владивостоке можно не только протестировать и приобрести товары и сервисы для умного дома, но и подключить мобильную связь и сервисы экосистемы МТС. Кроме дальневосточной столицы, результат сотрудничества популярных брендов могут оценить жители еще 17 регионов России.

Новостью поделилась на своей странице в Instagram руководитель МТС в Приморье Евгения Сысоева.

«Бренд Xiaomi популярен и любим во Владивостоке – гаджеты этой марки регулярно входят в ТОП-5 самых продаваемых в нашем регионе. Благодаря сотрудничеству МТС и Mi Store жители нашего города смогут приобрести современные гаджеты и сразу же оформить для них подходящие цифровые услуги и сервисы. Например, подписку на онлайн-кинотеатр KION, сервис МТС Music или МТС Premium», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Для Владивостока речь идет о двух фирменный магазинах, расположенных по адресам: ул. Калинина, 8 (ТЦ Калина Молл) и Океанский пр-т, 13.

В Mi Store представлен самый широкий ассортимент продукции Xiaomi во Владивостоке: телевизоры, самокаты, смартфоны, модемы, роутеры, бытовая техника, аксессуары и устройства для умного дома.

«Сотрудничество с МТС — очень важный шаг для нашего развития. Покупатели продукции Xiaomi, новые и постоянные, оценят возможность не только приобрести новый смартфон или другое устройство, но и подключиться к связи с дополнительными сервисами МТС в наших магазинах Mi Store» — комментирует Николай Тюрин, генеральный директор ООО «Смарт Оранж», под управлением которого находится сеть авторизованных салонов Mi Store.

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