«Симба, Мурку давай!» Фотозону с фортепиано на Санаторной теперь используют не только люди

Рыжий кот Симба продемонстрировал свои таланты игры на фортепиано. [Фото] Фото: instagram.com/primfrog77

Домашние питомцы во Владивостоке не перестают удивлять. На этот раз напомнил о себе звезда интернета рыжий кот Симба. Питомец гулял со своим хозяином на Санаторной и не смог пройти мимо популярной фотозоны в парке Лазо – белого фортепиано. Фотографии маэстро с усами и лапками уже разлетелись по интернету и собирают восторженные комментарии.

В сообщениях под милыми снимками горожане заказывают музыкальные композиции. «Симба, «Мурку» давай!» «Маэстро, вы «Собачий вальс» или «Кошачью польку» сыграете для нас?» – шутят подписчики.

Кот Симба попробовал себя в роли маэстро. Фото: instagram.com/primfrog77

Напомним, что кот Симба является не только местной знаменитостью, о нем знают даже в других странах. Все началось с похода на рыбалку вместе со своим хозяином Сергеем. Кот был одет в шапку-ушанку и зимний костюм, фото завирусились в сети интернете. А еще Симба знает толк в байках, а также был участником восточного медиафорума. Талантливый кот талантлив во всем.

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