Бизнесмены, создающие дело для помощи обществу, могут получить до 500 тысяч рублей

Социальные предприниматели занимаются детскими центрами, семейными бассейнами, базами отдыха Фото: Михаил ФРОЛОВ

На получение грантов на развитие своего дело будут претендовать 69 социальных предпринимателей Приморья. Сумма выплаты составит от 100 до 500 тысяч рублей – для этого нужно зарегистрировать свое дело в акселераторе «Бизнес от сердца». Сама выплата действительна до полугода.

По информации пресс-службы правительства региона, на гранты претендуют детские центры, этнографические парки, предприятия, реализующие мебель, которую создали заключенные.

- Социальные предприниматели претендуют на субсидии из краевого бюджета на реализацию своих инициатив. Это как проекты, отточенные на акселераторе “Бизнес от сердца”, так и новые задумки. На конкурсе мы увидели самые разные проекты – от улучшения каких-то отдельных аспектов бизнеса до запуска новых направлений, которые помогут решению проблем общества, - сказала глава Центра инноваций соцсферы (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова.

Самыми популярными целями гранта стали аренда и ремонт помещений, а также закупка оргтехники и стройматериалов.

Например, Ирина Муравьева (семейный бассейн «Аквапупс») планирует потратить грант на ремонт и арендную плату. Она сообщила, что рада таким инициативам правительства.

- Сейчас в Приморье проходит третий в этом году акселератор «Бизнес от сердца», участники которого, также получившие статус «социальное предприятие», могут претендовать на грант на аренду или ремонт нежилого помещения, приобретение мебели, техники, присоединение к объектам инженерной инфраструктуры или оплату коммунальных платежей, - добавили в пресс-службе.

Подробную информацию про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» и поддержку социальных предприятий можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Благодаря поощрению социальных предприятий в Приморье улучшается инвестиционный климат. Это одна из ключевых государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

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