На Патрокле построили два детских сада, один из них начнет свою работу уже в ноябре

Вместе с главой города Константином Шестаковым родители будущих воспитанников осмотрели детсад на Архангельской 25. Фото: Максим Долбин. Администрация Владивостока

Уже в этом ноябре один из двух новых детских садов на Патрокле распахнет свои двери. Дошкольное учреждение на Сочинской, 14, начнет свою работу в конце этой осени. В детсаду на Архангельской, 25, строительные работы еще не закончены, но родители будущих воспитанников уже сходили туда на экскурсию вместе с главой города Константином Шестаковым.

Учреждения выглядят ярко и современно, во дворах установили игровые площадки с беседками, где воспитатели смогут гулять с детьми, проводить творческие занятия или спортивные игры на открытом воздухе. Каждый детский сад рассчитан на 12 групп, включая ясельные. Два учреждения смогут принять до 480 детей. У детских садов будет единый номер – 167 и одна заведующая.

Детсад на Сочинской уже введен в эксплуатацию, скоро в помещениях наведут порядок клининговые компании, чтобы подготовить его к приему детей. Осталось только завезти и установить мебель с необходимым инвентарем, и решить вопрос с персоналом. В детский сад требуется более 20 специалистов, это должности младших и старших воспитателей, а также открыта вакансия заместителя заведующего по воспитательной и методической работе.

Когда Константин Шестаков осмотрел вместе с родителями детсад на Архангельской, он ответил на интересующие местных жителей вопросы. Поднимались такие важные темы, как ремонт дорог в микрорайоне, строительство поликлиники и школы. На данный момент на Патрокле ведутся подготовительные работы для строительства школы на 1275 мест.

Глава города рассказал, что предварительно найден участок под строительство поликлиники и уже запущен процесс его передачи в муниципальную собственность. Глава города сообщил, что администрация обратилась в ДОМ.РФ с просьбой передать участок в муниципалитет для размещения на нем поликлиники. В планах построить здание в 7 этажей и площадью 5000 квадратных метров. Такая поликлиника сможет принимать до 680 пациентов в смену.

Дорожный вопрос остается открытым. Администрация города уже дважды объявляла аукцион на ремонт дорог в микрорайоне, но из-за высоких цен на строительные материалы подрядчик, к сожалению, не вышел на торги. Третий аукцион пройдет уже в этом году, а фактические работы - в следующем.

Но стоит отметить, что в этом году будет выполнен ремонт работ дороги с частичным водоотведением по улице Борисенко – от Можайской улицы до Феодосийской. Так же починят тротуар. Сейчас аукционная документация проходит процедуру согласования, ремонтные работы планируются в октябре.

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