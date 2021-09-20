Еще один благоустроенный сквер откроется во Владивостоке после ремонта

Обновленный сквер откроется после реконструкции. Фото: Максим Долбнин/Администрация Владивостока.

Уже в октябре во Владивостоке откроется после реконструкции сквер Комсомольцев, расположенный на улице Пушкинская. Общественное пространство приводят в порядок благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь уже выровняли брусчатку, застелили покрытие для детской площадки и установили малые архитектурные форму, скоро рабочие смонтируют игровую зону для маленьких жителей приморской столицы.

– В ближайшее время начнется монтаж детской игровой зоны. Здесь появятся деревянный домик, горки и качели, – уточнили в Дирекции общественных пространств, по заказу которой разрабатывался проект.

По задумке архитектурной студии Bricks, территория разделена на несколько зон – игровая, для спокойного отдыха и мемориальная площадка. Здесь установлен памятник герою-комсомольцу Виталию Баневуру. Стоит отметить, что специалисты сохранили все плодово-ягодные деревья, которые растут в сквере с давних времен, наполняя его красотой и благоуханием.

В сквере установлен памятник герою-комсомольцу. Фото: Максим Долбнин/Администрация Владивостока.

Строители также установили новое уличное освещение и обновили подпорную стену. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», масштабный ремонт еще одной подпорной стены сейчас проходит и в доме рядом со сквером Комсмольцев, на Володарского, 8. Рабочие не просто ее реставрируют, а возвращают строению исторический вид. Балясины, шары и поручни, которые являются элементами культурного наследия, изготовят на заказ на заводе в Екатеринбурге.

Рабочие обновили стену, расположенную на территории сквера. Фото: Максим Долбнин/Администрация Владивостока.

Развитию общественных пространств во Владивостоке уделяется большое внимание. Напомним, осенью в городе открылась видовая площадка на сопке Бурачка и новая локация в районе Тунгусской, 69. Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, на финишной прямой сейчас работы по благоустройству Матросского сквера. Помимо этого, завершается создание пешеходной тропы «Берег здоровья» в районе Второй Речки. В этом же районе во всю проходит благоустройство набережной на улице Татарской.

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