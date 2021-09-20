Владивосток встретил школьников-победителей федерального конкурса «Большая перемена»

Город радушно встретил школьников Фото: Александр КОЦ

Призеры «Большой перемены», 150 школьников, прибыли во Владивосток. Город – конечная точка в «Путешествии мечты», это и есть главный подарок ребят, масштабное железнодорожное путешествие по всей России.

Владивосток встретил ребят в понедельник, 20 сентября. Школьникам гарантируют полезные знания, знакомства и экскурсию по красотам дальневосточной столицы. Ребята увидят Токаревский маяк, кампус ДВФУ и другие живописные места.

Наталья Бондаренко, глава минобразования Приморья, отметила, что это большая честь для Приморья – быть участников такого масштабного мероприятия.

- Под впечатлением от перспектив, которые открываются для молодых людей в Приморье, кто-то из ребят, возможно, захочет остаться и связать свою жизнь с регионом, - сказала Бондаренко.

Глава АНО «Большая Перемена» Валерий Моргуновский прибыл встречать поезд: он заверил, что путешествие прошло благополучно. Моргуновский отметил, что позади 12 остановок – целых 12 городов. Для ребят это уникальный опыт.

«Большую перемену» подготовят для публикации в соцсетях – у ребят в вагоне была медиастудия. Некоторые фрагменты путешествия транслировали в режиме LIVE.

Фото: пресс-служба правительство Приморья

- Во время путешествия помимо классического маршрута по Транссибу, включающего остановки в 12 крупных городах России, в расписание юных путешественников добавились экскурсия на космодром Восточный и поездка по Байкальскому железнодорожному кольцу, - отметили в пресс-службе.

Конкурс «Большая перемена» и его «приз» - «Путешествие мечты» - был подготовлен в рамках проекта «Образование» государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

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