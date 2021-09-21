Таежная панна-кота, бургер с ягодным соусом и гребешок с сельдереем – фестиваль «Сделано в Приморье» готов удивить гурманов

На ярмарке можно купить продукцию от местных производителей. Фото: Милана СОКОЛ

С 17 сентября по 3 октября на улице Адмирала Фокина во Владивостоке пройдет фестиваль «Сделано в Приморье. Осенние истории». Одно из самых ожидаемых гастрономических событий осени собрало участников со всего края. Свою продукцию на таежной ярмарке представляют небольшие фермерские хозяйства, частные предприниматели и известные рестораны. Основное условие – продукция должна быть собрана, выращена или изготовлена в родном крае.

Торжественное открытие фестиваля состоялось 17 сентября, днем ранее TAIGAFEST стартовал в ресторанах Дальнего Востока. В этом году шеф-повара заведений подготовили эксклюзивные таежные сеты, напитки и специальные предложения в честь пятой годовщины фестиваля. Кстати, у гостей гастрономической улицы Адмирала Фокина есть возможность и самим научиться готовить блюда, не хуже, чем у поваров. За время фестиваля для взрослых и детей пройдут бесплатные кулинарные мастер-классы от Школы дальневосточной кухни.

Тех, кто все же привык доверять приготовление изысков профессионалов на VladiFoodStreet ждет таежная панна-кота, бао с папоротником и тофу, круассаны с жимолостью, папоротник с гребешком и сельдереем, грузинские пончики с клюквенным соусом, или бургер с ягодным соусом.

Участниками гастрономического праздника во Владивостоке в конце рабочей недели стали десятки горожан. Гости праздника смогли насладиться не только изысканной кухней и необычными товарами от местных производителей, но и узнать больше об Уссурийске тайге. послушать сказки и предания, увидеть танец шамана и выступления творческих коллективов.

Тематика этого года – тайга, поэтому в течение двух недель приморцы смогут приобрести дикоросы, пряности, сушеные травы, ягоды, оленину, мед и другие товары и попробовать настоящие таежные блюда на фудкорте VladiFoodStreet.

Таежная ярмарка и городской фестиваль в рамках проекта «Сделано в Приморье» проводятся центром «Мой бизнес» и проектом развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food при поддержке правительства Приморского края и союза «Приморская торгово-промышленная палата». Гастрономический праздник организован благодаря государственной краевой программе «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

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