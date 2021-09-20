Олег Кожемяко: В Законодательном Собрании большинство будет представлено «Единой Россией»

«Единая Россия» взяла четыре мандата на выборах в Государственную Думу. Фото: предоставлено партией.

«Единая Россия» выполнила задачу, взяв четыре мандата на выборах в Государственную Думу и большинство мест в Законодательном Собрании Приморского края. Об этом заявил секретарь регионального отделения партии, губернатор Олег Кожемяко 20 сентября в ходе короткого брифинга, на котором глава региона озвучил предварительные итоги участия «Единой России» в избирательной кампании 2021.

«В целом партия победила по краю. В Законодательном Собрании большинство депутатов будет представлено «Единой Россией». Это поможет сохранить основные направления нашей работы», - сообщил Олег Кожемяко.

Он также заявил, что проанализирует ситуацию по городу Владивостоку, чтобы определить причину – почему большая часть одномандатников не смогла набрать достаточного количества голосов.

«Партия сделает соответствующие выводы по тем округам, где выиграли оппоненты. Отберет те команды, которые способны одерживать победы, которым доверяют жители Владивостока, и дальше будет продолжать работу, готовиться к выборам в думу города», - сказал секретарь РО.

Глава региона выразил благодарность жителям Приморского края за участие в голосовании и выразил надежду, что народные избранники ответственно подойдут к своим обещаниям, которые они давали перед людьми.

«Надеюсь, что те люди, которые прошел сегодня отбор, кто придет в Законодательное Собрание, будут думать о Приморье, разрабатывать социальные программы, а не заниматься политиканством. Мы правящая партия и не допустим отклонения в сторону от того курса, который согласован с людьми на основании их предложений и наказов», - подчеркнул Кожемяко.

Всех участников избирательного процесса, в том числе и другие партии, выдвинувшие сильных кандидатов, поблагодарил в свою очередь и депутат Государственной Думы, руководитель Межрегионального координационного совета Партии в Дальневосточном федеральном округе Виктор Пинский. Борьба за представительство в органах власти получилась конкурентной, отметил парламентарий.

«Прежде всего благодарю избирателей за доверие к нашей деятельности, избирком Приморского края и все службы, которые провели выборы. Вы сделали это достойно, без нарушений, обеспечив безопасность граждан на всех этапах работы», - сказал Пинский.