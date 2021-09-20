Владивосток будет бороться с природоохранным фондом в суде за День Тигра

Шествие на День Тигра в 2018 году Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Мэрия Владивостока готова отстаивать в суде право на использование товарного знака «День Тигра». Фонд «Феникс», экологическая организация, ранее запатентовал права на День, как сообщает сетевое издание «ФедералПресс» со ссылкой на городскую администрацию.

Дело в том, что идея праздника придумана экологом Владимиром Тройниным – в 1995 году. Под эгидой праздника тогда проходили литературные чтения, экскурсии. Массовые гуляния подхватил природоохранный фонд «Феникс», а затем – Центр «Амурский тигр». В мае 2021 года организация фонд «Феникс» зарегистрировала исключительные права.

- «Из-за того, что «Феникс» зарегистрировал товарный знак «День тигра», в 2021 году во Владивостоке это название нельзя будет использовать. Будут проводиться только мероприятия, направленные на сохранение амурского тигра, - цитирует «ФедПресс» пресс-службу мэрии.

По словам руководителя «Феникса» Сергея Березнюка, фонд воспользовался своим юридическим и моральным правом. Он сообщил, что фонд хочет защитить идею Тройнина, сделав праздник светлым и семейным.

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