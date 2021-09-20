По факту смерти туриста в Приморском крае проводится проверка

Группа из 17 туристов из Уссурийска прибыла в парк «Зов тигра» 11 сентября Фото: Архив "КП"

Следственный комитет начал проверку по факту смерти туриста в нацпарке «Зов тигра» в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Трагедия произошла в Ольгинском районе возле реки Милоградовка. Группа из 17 туристов разбила привал около водопада «Дивный». Когда стемнело, один из туристов решил перекусить арбузом и отправился к водопаду, чтобы его помыть, но в лагерь он так и не вернулся. Только через пару дней его бездыханное тело нашли в реке.

По версии СК, мужчина споткнулся и упал, стукнувшись головой о камень, а затем утонул. На данный момент идет проверка обстоятельств, приведших к смерти туриста.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14