Олег Кожемяко выразил соболезнования семьям, чьи дети погибли в вузе в Перми

Губернатор пожелал сил и мужества семьям погибших Фото: архив "КП"

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования семьям, чьи дети погибли и пострадали из-за перестрелки в пермском вузе 20 сентября. Известно о десятках пострадавших студентов.

— Приморский край скорбит вместе с Пермью. Нет в этом мире слов, которые бы в точности выражали сочувствие боль, которые приморцы разделяют с пермяками. Выражаю слова поддержки близким погибших и пострадавших. Желаю вам сил, чтобы пережить этот страшный день, — сказал губернатор Приморья.

Трагедия произошла 20 сентября 2021 года в ПГНИУ. В университет ворвался 18-летний студент этого вуза, вооружившись травматическим оружием. Следственный комитет России сообщает, что от рук студента погибло 8 человек. Большинство студентов, чтобы избежать контакта с вооруженным, выпрыгивало из окон университета.

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