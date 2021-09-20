Мать из Приморья посадят в тюрьму за неуплату алиментов в 200 тысяч рублей

Мать уже лишена родительских прав Фото: архив "КП"

Кавалеровский районный суд признал виновной женщину из Приморья, которая долгое время не платила алименты несовершеннолетнему ребенку. Мать уже лишена родительских прав.

Женщину привлекали к административной и уголовной ответственности из-за неуплаты алиментов, но она продолжила уклоняться от платежей. За длительное время у матери накопился долг 200 тысяч рублей.

Матери грозит 5 месяцев колонии-поселения, однако, максимальный срок по данной статье — 1 год лишения свободы. Приговор пока не вступил в силу.

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