Литературный мост из России во Въетнам: ЛиТР -2021 открыли круглым онлайн-столом

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Онлайн-встреча российских и вьетнамских писателей 15 сентября ознаменовала открытие дальневосточного фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (6+). На круглом столе авторы и издатели поделились опытом в сфере детской литературы и рассказали, как в их странах развивается это направление, сообщает ИА PrimaMedia.

Главной темой встречи стала молодежная литература во Вьетнаме и России, проблема взаимодействия родителей и детей и передача культурного кода. Как выяснилось, проблема последнего остро стоит не только в России, но и за рубежом.

"Передача культурного кода от поколения к поколению — острая проблема. Мы находимся в переходном периоде и разрыв от отцов к детям очень большой. Литература становится мостом между поколениями. Потому что литература — это слово, а слово это начало всего", — отметил президент фестиваля "Литература Тихоокеанской России" Вячеслав Коновалов.

По словам соучредителя фестиваля ЛиТР Виктора Суханова, актуальность проблематики детских произведений понятна всем — смена поколений и взрывной рост технологий сказывается на взаимопонимании родителей и детей.

"Об этом много написано и сказано, про эту проблему и ее отражение в пространстве и мире была масса рассуждений. Участники с вьетнамской и российской стороны высказались, как эта проблема видится в их странах", — прокомментировал Виктор Суханов.

Союз писателей Вьетнама уже несколько десятилетий берет ориентир на развитие детской литературы. Иностранные собеседники отметили, что многие люди пишут произведения на детскую тематику исходя из своего опыта или видения.

"Впервые мы будем проводить конкурсы, чтобы призывать писателей творить для детей. Наша встреча — очень хорошее начало для нашей работы в этом направлении в будущем", — сказал президент союза писателей Вьетнама Нгуен Куанг Тхиеу.

Дальневосточный ЛиТР — 2021 пройдет с 23-го по 25 сентября во Владивостоке. Основной площадкой программы станет Адмиральский сквер, где пройдут образовательные и тематические секции, а также открытые лекции и творческие чтения.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (6+) — крупнейшее событие в литературной жизни Дальнего Востока. Три дня, с 23 по 25 сентября, в Адмиральском сквере Владивостока будут проходить встречи со знаменитыми писателями, презентации книг и мастер-классы. Подробнее о мероприятиях фестиваля — на официальном сайте.