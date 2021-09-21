Правительство Приморья рассказало, как устроен конкурс «Включайся в госуправление»

По результатам конкурса к стажировке допустят 10 студентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Приморского края приглашает студентов вузов на оплачиваемую стажировку – можно реализовать задумки, которые пойдут на благо городу и людям. Вестись стажировка будет под присмотром руководством опытных работников. Для участия нужно подать заявку на конкурс «Включайся в госуправление» до 16 октября.

Кто сможет участвовать?

На конкурс принимаются студенты не ниже третьего курса бакалавриата, четвертого курса специалитета, а также студенты магистратуры в возрасте до 35 лет включительно, являющиеся гражданами РФ и не находящиеся на госслужбе.

Что потребуется от студента?

Необходимо подать соответствующий пакет документов до 16 октября. В пакет входят заявка, презентация проекта, видеообращение и мотивационное письмо, а также копии документов: паспорта РФ, справки об обучения; согласие на обработку персональных данных.

Студент может приложить к пакету сведения о дополнительной активности: благодарственные письма, грамоты, сертификаты. Документы необходимо предоставить на электронный адрес: youthinitiative@primorsky.ru.

Подробности можно уточнить по номеру: 8 (999) 618-59-53 (Ольга).

Что ждет студента на конкурсе?

Конкурс проводится в два этапа: первый – это подача, рассмотрение и оценка конкурсных заявок. Участники конкурса предоставляют на рассмотрение конкурсной комиссии общественно значимый проект со сроком реализации от трех до девяти месяцев. Проект должен соответствовать одной из предложенных тем. Например, доступны такие темы как формирование резерва управленческих кадров в медицинских организациях, разработка мер по увеличению численности населения Приморья.

Полный список тем доступен на сайте Правительства края.

Второй этап конкурса – очная презентация инициатив (проектов) конкурсной комиссии.

В конце отбора на стажировку в правительство пригласят 10 студентов. Во время стажировки студенты получат опыт управленца, реализуют проект, ежемесячно будут получать выплату в размере МРОТ.

Проект реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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