В Приморье 21 сентября еще пять человек скончались от COVID-19

Оперативные данные на 21 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Актуальную информацию по распространению коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал оперативный штаб. По состоянию на 21 сентября выявлен 221 новый случай заражения, а всего с начала пандемии заболело 66 991 человек.

Выздороветь сумели всего 58 пациентов, всего с болезнью справились 59 456 приморцев.

Пять заболевших умерли, всего от ковида скончались 1 117 человек.

Таким образом сейчас на лечении находится 6 418 жителей региона, которые официально отметили свою болезнь.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 409 039 проживающих на территории края. Это около 21,8% от всех людей в регионе, для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы эта цифра достигла хотя бы 60%.

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