В Приморье центр «Авангард» обучил первую смену юношей обороне

Учебно-методологический военный центр «Авангард» завершил первую смену обучения в Приморье. Действует комплекс на базе приморского центра подготовки граждан ДОСААФ России «Гвардеец»: ребят здесь учат защите от радиации и химических атак, разбирать и собирать стрелковое оружие, радиосвязи и многому другому. Смена длится пять дней для 36 воспитанников.

В первую смену, как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, обучались 25 юношей из школ №2 и №4 Большого камня.

За созданием клубов патриотического и военного воспитания следит лично глава региона Олег Кожемяко, губернатор поднимал этот вопрос во время совещания с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Работа организована в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому учащиеся школ и колледжей должны получать начальные знания в области обороны в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

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