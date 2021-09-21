Школа Приморья выиграла конкурс среди 22 тысяч российских школ

Конкурс проходил в онлайн-формате Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спасская школа-интернат (специальное коррекционное учреждение) стала победителем во Всероссийском публичном осмотре образовательных организаций. Конкурс должен был определить самые талантливые коллективы в школах страны, а также дать участникам обмен опытом для инновационных подходов к обучению.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, в конкурсе приняли участие 22 тысячи учреждений: это гимназии, лицеи и колледжи, школы.

- Жюри достойно оценило контент нашего участия, представленного на открытой публичной выставочной интернет-площадке. Это и полнота представленного материала, и востребованность, и рейтинг в открытом голосовании», – уточнила директор Спасской специальной (коррекционной) школы-интерната Марина Бредюк.

Мероприятия прошло онлайн.

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